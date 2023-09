16ª Cavalgada de Arapuá agita o fim de semana com show da dupla Munhoz e Mariano em Três Lagoas

Preparem-se para um fim de semana repleto de tradição e música sertaneja de qualidade, pois a 16ª Cavalgada de Arapuá está chegando. O evento, que já se tornou uma tradição em Três Lagoas e região, acontecerá no domingo, dia 3 de setembro, e contará com um show histórico da dupla sertaneja Munhoz e Mariano. Para aquecer os ânimos, no sábado, dia 2 de setembro, haverá um baile com a presença do grupo Os Caçulas.

O Centro Comunitário do Distrito de Arapuá será o epicentro das festividades, com dois dias de muita animação e cultura sertaneja. No sábado, a partir das 21 horas, os amantes da música poderão curtir o som contagiante do grupo Os Caçulas. O ingresso para o baile será a doação de 1 kg de alimento não perecível, uma iniciativa que promove a solidariedade durante a festa.

No domingo, a tradição toma conta da região com a grandiosa cavalgada. A concentração será em frente ao Assentamento 20 de Março, com a partida marcada para as 9 horas da manhã. Os participantes percorrerão as belas paisagens da região até chegarem em frente ao Centro Comunitário, onde serão homenageados e receberão troféus em reconhecimento pela sua participação.

Mas a festa não para por aí. Após a chegada das comitivas, às 12 horas, será a vez da atração principal do evento, a dupla Munhoz e Mariano, subir ao palco para um show histórico. A dupla, que iniciou sua carreira musical em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 2006, conquistou o público de todo o país com hits como “Camaro Amarelo” e “Balada Louca”. Seus sucessos serão entoados pelos presentes, prometendo transformar a tarde em um verdadeiro espetáculo sertanejo.

A 16ª Cavalgada de Arapuá conta com o importante apoio da Prefeitura de Três Lagoas, da Câmara Municipal e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, que juntos tornam possível a realização deste evento que celebra a tradição do interior e a música sertaneja de qualidade.

Com informações da Prefeitura de Trẽs Lagoas