Empreendedorismo Feminino estará na 30ª edição da SuperAMAS

A SuperAMAS, que acontece de 12 a 14 de setembro de 2023 e chega a sua 30ª edição, traz o Evento Feminino SuperAMAS, com destaque ao empreendedorismo das mulheres que atuam no setor supermercadista.

Para Rose Prado, membro da Comissão Feminina da AMAS – Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados, o evento feminino é uma parte importante dentro da SuperAMAS. “Para esta edição o enfoque do Evento Feminino é a gestão do tempo para as mulheres e o empreendedorismo feminino nos supermercados. Queremos ressaltar a força de quem faz a diferença e contribui para o crescimento dos supermercados”.

O Evento Feminino da SuperAMAS será no formato de Talk Show Mulheres do Varejo, que contará com palestras e um bate papo entre as mulheres. Carolina Prudente de Medeiros será uma das palestrantes e abordará o tema “Gestão de tempo para mulheres”, já a presidente da ATOS – Associação Tocantinense de Supermercados, Maria de Fátima de Jesus, vai falar sobre “O sucesso e a atuação da Mulher no Setor Supermercadista”. A mediadora do Talk Show será Fernanda Dalben e a entrada será 1kg de alimento não perecível que será doado ao Cotolengo.

