Campo Grande terá mutirões de saúde gratuitos neste sábado em duas regiões da cidade

Ações simultâneas vão oferecer exames e atendimentos para homens e mulheres, com foco na prevenção e diagnóstico precoce de doenças

Moradores de Campo Grande terão acesso a serviços gratuitos de saúde neste sábado (19), durante dois mutirões simultâneos promovidos pelos projetos Casa Rosa e Casa Azul. A iniciativa pretende aproximar a população dos cuidados médicos básicos, com foco em prevenção e diagnóstico precoce.

Na região da Chácara Cachoeira, o atendimento será voltado à saúde do homem. No Esquadrão da Vida Masculino, o Projeto Casa Azul promove triagens, consultas e exames, além de oferecer orientações sobre prevenção de doenças. Já no bairro Nova Lima, a ação será dedicada ao público feminino. A Igreja Aliançados receberá a estrutura da Casa Rosa, com avaliação clínica das mamas, exames preventivos e encaminhamentos para tratamento especializado, caso necessário.

As atividades ocorrem das 8h às 12h. Para participar, não é preciso agendamento prévio.

O médico mastologista e vereador Dr. Victor Rocha, que atua de forma voluntária nas ações da Casa Rosa, participará dos dois mutirões. Ele destaca a importância de descentralizar o cuidado com a saúde e facilitar o acesso da população aos serviços médicos.



“A cada mutirão, vemos vidas sendo cuidadas com dignidade. Levar o atendimento para mais perto das pessoas é garantir que mais homens e mulheres tenham a chance de diagnosticar cedo e iniciar o tratamento no tempo certo”, afirmou.

