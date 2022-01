Sem medo da agulha: na Capital, 555 crianças já se vacinaram contra o coronavírus

No primeiro dia em que os pequenos puderam ser imunizados em Campo Grande com a “agulhinha da sorte”, um total de 555 crianças receberam a dose pediátrica da Pfizer contra o coronavírus. A aplicação começou ontem (15), e prossegue neste domingo (16) como já informou O Estado Online.

A primeira remessa de doses chegou na Capital no fim da tarde de sexta-feira (14), por volta da 17h30. Proveniente de carregamento do Ministério da Saúde para o Estado – contendo 18,3 mil doses infantis –, a Cidade Morena recebeu um total de 4.310 doses na divisão com os outros 79 municípios sul-mato-grossenses.

Segundo a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), a expectativa é vacinar aproximadamente 90 mil crianças de 5 a 11 anos – isso só na Capital. Para MS, no entanto, o número sobe para 300 mil pequenos. A prioridade agora é imunizar primeiramente àqueles “mais velhos” da faixa etária (11 anos), com comorbidades, deficiência permanente, além dos quilombolos.

Importante ressaltar que a secretaria não investiu nos drive-thrus campo-grandenses para a vacinação da criançada, pelo menos neste primeiro momento. Para agilizar o processo, a orientação é de que pais ou responsáveis façam o cadastro dos pequenos pelo site vacina.campogrande.ms.gov.br.

Na hora de comparecer a Seleta (Sociedade Caritativa e Humanitária) ou em outras noves UBS (Unidades Básicas de Saúde) neste domingo, a criança a ser imunizada deve estar acompanhada. Em caso de impossibilidade dos pais ou responsáveis, um familiar com o termo de autorização devidamente preenchido estará habilitado.