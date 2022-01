Imunizantes infantis desembarcam em Campo Grande e vacinação de crianças já é neste sábado

O carregamento contendo 18,3 mil doses da versão pediátrica do imunizante da Pfizer já desembarcaram no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Proveniente de remessa federal, as vacinas chegaram no fim da tarde de hoje (14) na Capital, como prometido pelo Ministério da Saúde. Na oportunidade, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) já lançou seu calendário de vacinação contra a COVID-19 da criançada.

Conforme o divulgado, a partir de amanhã (sábado, 14 de janeiro de 2022), pequenos de 5 a 11 anos com comorbidades, quilombolas e aquelas crianças de 11 anos nascidas até abril estão autorizadas pela secretaria campo-grandense a tomarem a primeira dose pediátrica. Vale ressaltar que elas devem estar acompanhadas dos pais ou levarem termo de consentimento por escrito.

Para a Capital, foram separadas pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) o total de 4.310 doses. Lembrando que a formulação é a mesma da versão adulta, porém a dosagem é diferente: não passa dos 0,2 mililitros (em duas doses) ou 10 microgramas, o que corresponde a um terço da formulação (em duas doses) aplicada em pessoas a partir dos 12 anos. Entenda agora todos os detalhes da vacinação contra a COVID-19 em crianças de 5 a 11 anos.

O lançamento oficial da campanha na Capital será na UBSF (Unidade Básica da Saúde da Família) São Benedito, na rua do Seminário, bairro Monte Castelo, às 8h30. Além de Campo Grande, as pouco mais de 18 mil doses serão distribuídas nos 79 município sul-mato-grossenses. Do aeroporto, a carga foi levada para a Ceve (Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica) da SES. De lá, serão separadas e distribuídas aos representantes de cada prefeitura a partir de sábado.

Estima-se que o público da faixa etária em MS seja de 300 mil crianças à procura da vacinação. Conforme as recomendações do Ministério da Saúde, seguindo decisão da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no ano passado, crianças com comorbidades, indígenas e quilombolas, além daqueles que residem em lares com pessoas de alto risco para a COVID, serão as priorizadas.