Sesi lança campanha de vacinação contra gripe em MS

O Sesi está lançando a campanha de vacinação contra a gripe em Mato Grosso do Sul. O foco principal são os trabalhadores da indústria e seus dependentes. Ao todo, a instituição adquiriu neste ano 16 mil doses da vacina.

Imunizantes estão disponíveis na versão quadrivalente monodose, que protege a pessoa das cepas H1N1, H3N2 e de duas linhagens do tipo B do vírus influenza. A tabela de preços oferece desconto nos valores da vacina para a indústria, especialmente aquelas associadas a sindicatos filiados à Fiems.

O período de aplicação está previsto para março. A responsabilidade pela aplicação das doses é do Sesi, e essa despesa está incluída no valor do imunizante. Para empresas, os horários de vacinação são flexíveis e podem ser agendados conforme a necessidade dos colaboradores.

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe e suas complicações. A vacina é segura e é considerada uma das medidas mais eficazes para evitar casos graves e óbitos por gripe. A constante mudança dos vírus influenza requer um monitoramento global e frequente reformulação da vacina contra a gripe. Devido a essa mudança dos vírus, é necessário a vacinação anual contra a gripe. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 0800 723 7374.

