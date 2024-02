Caminhonete bate em muro de subestação de energia e em poste na Zahran

Uma colisão durante a madrugada desta segunda-feira (11) deixou um rastro de destruição na Avenida Eduardo Elias Zahran, em Campo Grande. O condutor de uma camionete Toyota Hilux perdeu o controle da direção, resultando em danos significativos no muro da subestação de energia Miguel Couto e na estrutura de iluminação pública.

De acordo com informações preliminares, o motorista, ainda não identificado, perdeu o controle da camionete, que colidiu violentamente no muro da subestação. Após o impacto, o condutor abandonou o veículo, que ficou com a frente bastante danificada. O veículo também invadiu a calçada e atingiu um poste de iluminação pública,

Embora a camionete tenha parado na calçada e não esteja obstruindo o fluxo de carros na avenida, pedaços de concreto do muro e do poste foram lançados na via que dá acesso à Avenida Joaquim Murtinho.

