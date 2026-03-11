Sesc promove semana com atividades gratuitas para incentivar combate à obesidade e ao sedentarismo

Foto: Reprodução
Foto: Reprodução

Programação inclui aulas de jump, HIIT, alongamento e pilates no Sesc Camillo Boni, na Capital

De 10 a 16 de março, o Sesc (Serviço Social do Comércio) realiza a Semana de Conscientização sobre a Obesidade e o Sedentarismo, com uma série de atividades físicas, vivências esportivas e ações educativas. Parte da programação será aberta gratuitamente ao público externo, com foco em estimular a prática regular de exercícios e a adoção de hábitos mais saudáveis.

Com o tema “Transforme hábitos, celebre conquistas”, a proposta é incentivar a população a experimentar diferentes modalidades e perceber que o movimento pode fazer parte da rotina de forma simples e acessível.

Entre as atividades gratuitas abertas ao público estão aula de jump na terça-feira (10), às 18h20; alongamento na quarta-feira (11), às 19h10; aula de HIIT na quinta-feira (12), às 11h30; treino de abdômen na sexta-feira (13), às 14h; e pilates aparelho no sábado (14), às 11h30.

As ações serão realizadas no Sesc Camillo Boni, localizado na Avenida Afonso Pena, 3469, no Jardim dos Estados, em Campo Grande.

A mobilização integra um movimento mundial de alerta sobre os impactos da obesidade e da inatividade física. Dados da  OMS (Organização Mundial da Saúde) indicam que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com obesidade no mundo e que cerca de 31% da população adulta não atinge o nível mínimo recomendado de atividade física.

Diante desse cenário, o Sesc destaca a importância de ampliar o acesso a práticas corporais e ações de promoção da saúde, reforçando que pequenas mudanças de hábito podem contribuir para melhorias na qualidade de vida.

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *