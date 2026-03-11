Sesc promove semana com atividades gratuitas para incentivar combate à obesidade e ao sedentarismo

Programação inclui aulas de jump, HIIT, alongamento e pilates no Sesc Camillo Boni, na Capital

De 10 a 16 de março, o Sesc (Serviço Social do Comércio) realiza a Semana de Conscientização sobre a Obesidade e o Sedentarismo, com uma série de atividades físicas, vivências esportivas e ações educativas. Parte da programação será aberta gratuitamente ao público externo, com foco em estimular a prática regular de exercícios e a adoção de hábitos mais saudáveis.

Com o tema “Transforme hábitos, celebre conquistas”, a proposta é incentivar a população a experimentar diferentes modalidades e perceber que o movimento pode fazer parte da rotina de forma simples e acessível.

Entre as atividades gratuitas abertas ao público estão aula de jump na terça-feira (10), às 18h20; alongamento na quarta-feira (11), às 19h10; aula de HIIT na quinta-feira (12), às 11h30; treino de abdômen na sexta-feira (13), às 14h; e pilates aparelho no sábado (14), às 11h30.

As ações serão realizadas no Sesc Camillo Boni, localizado na Avenida Afonso Pena, 3469, no Jardim dos Estados, em Campo Grande.

A mobilização integra um movimento mundial de alerta sobre os impactos da obesidade e da inatividade física. Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) indicam que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com obesidade no mundo e que cerca de 31% da população adulta não atinge o nível mínimo recomendado de atividade física.

Diante desse cenário, o Sesc destaca a importância de ampliar o acesso a práticas corporais e ações de promoção da saúde, reforçando que pequenas mudanças de hábito podem contribuir para melhorias na qualidade de vida.

