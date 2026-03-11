Ônibus Lilás chega a comunidades rurais de Corumbá com ações de orientação e apoio às mulheres

Iniciativa percorre localidades afastadas nesta terça e quarta-feira (11 e 12) com rodas de conversa, escuta e informações sobre como buscar ajuda em casos de violência

Comunidades rurais de Corumbá recebem nesta semana a visita do Ônibus Lilás, iniciativa voltada à orientação e ao acolhimento de mulheres. A ação acontece nesta terça e quarta-feira, dias 11 e 12 de março, levando informação e apoio para quem vive em regiões mais distantes da área urbana.

A programação faz parte das atividades do Mês das Mulheres e tem como foco ampliar o acesso a orientações sobre violência doméstica e familiar, além de divulgar os serviços disponíveis para quem precisa de ajuda.

Durante as atividades, equipes promovem rodas de conversa e momentos de escuta com as moradoras, abordando temas como prevenção à violência, direitos das mulheres e os caminhos para procurar apoio em situações de risco. Também são apresentadas informações sobre os serviços que compõem a rede de atendimento.

O cronograma inclui visitas a diferentes comunidades:

11 de março

• 8h – Comunidade de Porto Esperança

• 13h30 – Assentamento São Gabriel

12 de março

• 13h – Assentamento Taquaral, na Escola Monte Azul

O Ônibus Lilás funciona como uma unidade móvel que percorre regiões mais afastadas para levar orientação e fortalecer o acesso das mulheres à informação e aos canais de apoio disponíveis. A proposta é ampliar o diálogo sobre o tema e incentivar que vítimas ou testemunhas de violência procurem ajuda.

