Casa usada para esconder drogas é descoberta e motos furtadas são recuperadas em Campo Grande

No imóvel, no bairro Parque Isabel Gardens, foram encontradas porções de cocaína, maconha e duas motocicletas com registro de furto

Uma casa que estaria sendo usada para guardar drogas foi descoberta na tarde de domingo (9) no bairro Parque Isabel Gardens, em Campo Grande. No mesmo local, também foram encontradas duas motocicletas com registro de furto.

A descoberta ocorreu após informações indicarem que o imóvel, localizado na rua Hirose Adania, poderia estar sendo utilizado como ponto de armazenamento de entorpecentes. Ao chegarem ao endereço, equipes observaram o interior da residência e identificaram materiais que levantaram suspeitas.

Ainda do lado de fora, foi possível notar embalagens plásticas usadas para acondicionar drogas e fitas adesivas com vestígios de uma substância semelhante à pasta base de cocaína, o que indicava que o local poderia estar sendo utilizado para guardar e preparar entorpecentes.

Dentro da casa foram encontradas porções de drogas, incluindo um tablete de cocaína que pesava cerca de 448 gramas e duas pequenas porções de maconha, que juntas somavam aproximadamente 16 gramas.

Durante a vistoria no imóvel, também foram localizadas duas motocicletas sem placas. Após a checagem do número de chassi, foi confirmado que os veículos tinham registro de furto. As motos são uma Honda XRE 190 e uma Honda NXR 160 Bros.

No momento da ação, ninguém foi encontrado na residência.

As drogas foram encaminhadas para análise e as motocicletas foram apreendidas para, posteriormente, serem devolvidas aos proprietários. As investigações continuam para identificar quem utilizava o imóvel e os responsáveis pelo material encontrado.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.