Sesau recebe R$ 3,4 milhões em repasses para investimentos no SUS

O Ministério da Saúde destinou um total de R$ 3,4 milhões à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande. Os recursos, detalhados na edição desta sexta-feira (27) do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), serão alocados em diferentes setores do Sistema Único de Saúde (SUS), proporcionando melhorias na infraestrutura e na prestação de serviços à população.

Distribuição dos recursos

– UBS (Unidades de Atenção Especializada em Saúde): R$ 1.445.000,00 serão investidos na estruturação dessas unidades para aprimorar o atendimento especializado.

– Assistência farmacêutica: três repasses, cada um no valor de R$ 105.819,69, serão aplicados na promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica.

– Atenção domiciliar: um montante de R$ 41.600,00 será destinado à estruturação dos estabelecimentos de saúde hospitalar para atendimento domiciliar.

– Atenção primária: R$ 80 mil serão alocados para o incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária em saúde.

– Atenção especializada: uma verba de R$ 63.172,00 foi destinada à estruturação de unidades de atenção especializada.

– Saúde bucal: Com o objetivo de fortalecer o atendimento odontológico, serão aplicados R$ 873.516,38 na área de saúde bucal.

– Assistência hospitalar e ambulatorial: R$ 500 mil serão utilizados no custeio desses serviços essenciais para a população.

– Agentes de combate às endemias: para os vencimentos desses profissionais, serão empregados R$ 73.706,40.

– Programas e serviços diversos: A Sesau também alocou R$ 2 mil para outros programas, serviços e equipes de atenção primária.

A publicação com todos os detalhes está disponível nas páginas 4 e 5 do Diogrande.

