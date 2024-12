Polícia prende funcionário de empresa por furto de equipamentos eletrônicos

Foi preso nesta quinta-feira (26) um suspeito de 34 ano por furtar equipamentos eletrônicos de uma empresa localizada em Ribas do Rio Pardo. O homem, funcionário da empresa, foi preso em flagrante por furto qualificado por abuso de confiança, em Campo Grande. A operação foi realizada por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras)

As investigações começaram em 24 de dezembro, quando dois receptadores foram identificados com notebooks furtados da empresa. Cinco aparelhos foram localizados e apreendidos na ocasião. Durante a apuração, os policiais descobriram que H.P.A. vinha subtraindo sistematicamente equipamentos eletrônicos, aproveitando-se de sua posição de confiança na empresa.

O suspeito foi abordado no bairro Nova Campo Grande, em Campo Grande, e estava de posse de um notebook furtado e outros itens eletrônicos, todos provenientes da mesma empresa. O suspeito foi conduzido à delegacia para as providências legais.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram