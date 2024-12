Incêndio em ônibus causa fechamento de corredor na manhã desta sexta-feira

Na manhã desta sexta-feira (27), um ônibus da linha 080 – Terminal Aero Rancho/General Osório foi atingido por um incêndio enquanto trafegava pela Rua Rui Barbosa, próximo à Rua Dom Aquino, em Campo Grande. O princípio de incêndio gerou uma grande quantidade de fumaça, causando apreensão entre os passageiros e transeuntes.

De acordo com uma testemunha, um funcionário de uma loja na região, a fumaça começou a sair do veículo enquanto ele ainda estava em movimento. “Os passageiros desceram correndo do ônibus assim que perceberam o fogo”, relatou. O incêndio teve início no lado esquerdo do motor, onde as chamas começaram a se propagar. O motorista tentou utilizar o extintor de incêndio presente no veículo, mas ele não funcionou. “Foi quando outra comerciante, que estava na loja próxima, emprestou o extintor dela, e com isso conseguiram controlar as chamas”, detalhou a testemunha.

Após o incidente, o corredor de ônibus na região foi fechado para a remoção do veículo danificado. Os passageiros da linha 080 foram transferidos para outro coletivo, enquanto mecânicos do Consórcio Guaicurus, responsável pela operação dos ônibus na cidade, chegaram ao local para verificar o motor do veículo.

A situação causou transtornos para quem aguardava os outros coletivos. Os passageiros das 21 linhas que passam pelo ponto de ônibus tiveram que se deslocar para a calçada do outro lado da rua para embarcar. Embora o trânsito na região não estivesse congestionado, houve lentidão devido ao embarque nos coletivos e ao fechamento do corredor.

O Estado Online entrou em contato com o Consórcio Guaicurus para entender as causas do incêndio e o motivo do extintor de incêndio não ter funcionado. O Consórcio Guaicurus informou por meio de nota, que o princípio de incêndio ocorrido foi causado por uma pane elétrica, mas foi rapidamente controlado com o auxílio de um extintor de incêndio de um estabelecimento comercial e do equipamento embarcado no ônibus, garantindo a realização dos procedimentos de forma eficaz.

O Consórcio informou ainda que não houve feridos e todos os passageiros conseguiram deixar o veículo com segurança. Ainda conforme o comunicado, imediatamente após o ocorrido, a área foi isolada para assegurar a segurança de todos, o que resultou no fechamento temporário da via. No entanto, a operação do sistema foi rapidamente restabelecida com a alocação de outro veículo para a linha 080, minimizando os impactos e evitando maiores atrasos aos usuários.

O Consórcio Guaicurus finalizou dizendo que está tomando as medidas necessárias para investigar a causa da pane elétrica e reforçar as manutenções preventivas, a fim de evitar que incidentes como este se repitam. “Reiteramos nosso compromisso com a segurança e a qualidade do transporte público em Campo Grande.”

*Matéria editada às 12h para atualização de informações

