Recurso de R$ 5 milhões impulsiona inovação e expande atividades de empreendedorismo em MS

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul), está investindo R$ 5 milhões em 38 ambientes de inovação, com o objetivo de fortalecer e expandir o ecossistema de inovação regional. O aporte financeiro, que varia de R$ 50 mil a R$ 200 mil para cada ambiente selecionado, visa elevar a competitividade e a produtividade das empresas de base tecnológica no estado.

Esses recursos serão destinados a diversos espaços, incluindo espaços makers, coworkings, pré-incubadoras, incubadoras e hubs de inovação. A iniciativa busca não apenas melhorar a infraestrutura desses ambientes, mas também promover arranjos institucionais e culturais que potencializem o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. As instituições beneficiadas incluem a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), a UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), a UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), o IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) e o Senai.

Ao Jornal O Estado, o chefe do Setor de Incubadoras e Empresas Juniores da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Edwaldo Henrique Bazana Barbosa, disse que “o aporte financeiro será crucial para o desenvolvimento e ampliação das atividades de empreendedorismo e inovação na Incubadora Fênix, vinculada à DEX/PROEC/UEMS.”

Barbosa explica que o investimento permitirá fortalecer o programa de conversão de pesquisas acadêmicas em negócios inovadores e expandir a pré-incubação para as unidades de Ponta Porã e Aquidauana. “A expansão da pré-incubação nessas unidades impulsionará nosso programa de descentralização das atividades de empreendedorismo, promovendo o desenvolvimento regional e integrando diferentes comunidades ao ecossistema de inovação do Estado.”

A Incubadora Fênix priorizará, com o apoio da Chamada SEMADESC/Fundect 06/2024, áreas tecnológicas estratégicas como Bioeconomia, Biotecnologia, Biodiversidade e Gestão Pública. Barbosa explica que essas áreas estão alinhadas com as diretrizes do governo estadual e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. “Essas iniciativas estarão intrinsecamente alinhadas com as áreas temáticas da incubadora, promovendo a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico do Estado”.

Por Djeneffer Cordoba