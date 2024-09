Aulas são suspensas após vigilante ser encontrado morto na UEMS de Aquidauana

As aulas para estudantes da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) em Aquidauana precisaram ser suspensas, nesta quarta-feira (11), após um dos vigilantes da unidade de ensino ser encontrado morto no local.

Conforme Boletim de Ocorrência, o colega da vítima contou à polícia que saiu para fazer rondas pelo campus e contar os porcos que existem no local. Ao retornar, encontrou o homem caído e inconsciente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte do vigia. A Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia estiveram no local para iniciar a investigação do caso, que foi registrado como morte a esclarecer.

Por conta disso, a UEMS emitiu uma nota em que suspendia as atividades na universidade. “Em respeito ao momento de luto, todas as atividades estão suspensas no Campus nesta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024”, segundo informações apuradas junto à Gerência de Unidade. Entretanto, as aulas do curso de Direito, na unidade que fica no perímetro urbano de Aquidauana não foram interrompidas.

Quanto à vítima, a Uems disse que ele esteve envolvido com a universidade em Aquidauana por quase duas décadas. “(…) sendo egresso, do ano de 2008, de curso profissionalizante ofertado naquela ocasião pelo Centro de Educação Profissional de Aquidauana Afonso Garcia Ferreira (CEPA), mesmo imóvel onde hoje está instalada a UEMS no município. Toda a comunidade acadêmica expressa condolências aos familiares e amigas (os)”, finalizou a nota.

