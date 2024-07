SES realiza monitoramento das estratégias de vacinação para pólio e sarampo em MS

A ação irá realizar o monitoramento da situação vacinal das crianças de seis meses a menores de cinco anos, público-alvo das duas vacinas.

A SES (Secretaria de Estado da Saúde), por meio da coordenadoria de Imunização, está coordenando o MEV (Monitoramento das Estratégias de Vacinação) para poliomielite e sarampo nos 79 municípios do Estado. O objetivo é realizar o monitoramento da situação vacinal das crianças de seis meses a menores de cinco anos, público-alvo das duas vacinas.

Os profissionais irão analisar a caderneta de vacinação de mais de 2 mil crianças. Este número foi definido por meio de critérios técnicos baseados no número da população de crianças e de sala de vacinas, registradas no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde).

Com informações da Agência de Notícias MS

Leia mais:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram