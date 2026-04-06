Dourados investiga mais duas mortes por chikungunya; cidade já soma 5 vítimas

Segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, Dourados já soma 2.733 casos prováveis de chikungunya. Desse total, 1.365 foram confirmados, 469 descartados e 1.837 seguem em investigação, o que totaliza 3.671 notificações.

Vale ressaltar que a maior parte dos casos tem ocorrido em aldeias indígenas. Todas as mortes confirmadas e também as que ainda estão sendo investigadas, foram registradas entre indígenas aldeados. Nessas comunidades, já são 1.608 casos prováveis, sendo 1.115 confirmações e 227 atendimentos hospitalares relacionados à doença.