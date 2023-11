SES intensifica campanha para prevenção do câncer de cabeça e pescoço

Nesta quinta-feira (27), é celebrado o dia Mundial de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço. Sendo assim, visando alertar e conscientizar a população sobre a importância de prevenção ao câncer da região da cabeça e pescoço, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) aproveita a campanha “julho verde” para intensificar as formas de prevenção e detecção precoce deste tipo de câncer.

Bem como, o câncer de cabeça e pescoço compreende áreas como a face, boca, orofaringe, orbita, pescoço, tireoide, couro cabeludo, pele do rosto e pescoço. Sobretudo, estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca), para o ano de 2023, são esperados 39.550 novos casos de câncer de cabeça e pescoço (considerando os tumores de boca — cavidade oral — laringe e tireoide) no Brasil e 520 novos casos em Mato Grosso do Sul.

Contudo, o secretário de Estado de Saúde, Dr. Maurício Simões, que também é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, ressalta a importância da população e dos profissionais de saúde estarem atentos a quaisquer alterações que apareçam no corpo. Sendo assim, ele enfatiza que é fundamental que todos estejam alertas para feridas e lesões que não cicatrizem após um certo período de evolução, pois são essas lesões que, quando diagnosticadas precocemente, possibilitam um tratamento curativo.

Fatores de risco

Porém, existem evidências reais que comprovam a relação entre os hábitos de vida e o desenvolvimento de tumores. Porém, diversos fatores de risco podem estar associados ao câncer de cabeça e pescoço, entre eles estão:

– Tabagismo;

– Consumo excessivo de bebidas alcoólicas;

– Exposição ao sol sem uso de protetor labial e solar;

– Infecção por HPV;

– Histórico familiar de câncer;

– Dieta pobre em iodo;

– Obesidade;

– Poluentes ambientais;

– Excesso de gordura corporal;

– Exposição ocupacional a elementos como pó de madeira, produtos químicos utilizados na metalurgia, petróleo, plásticos, indústrias têxteis e o amianto, entre outros.

Sinais e Sintomas

Ademais, alguns sinais e sintomas que merecem atenção e podem estar associados ao câncer de cabeça e pescoço incluem:

– Inchaço ou ferida que não cicatriza em 15 dias;

– Nódulo na boca, pescoço ou na mandíbula;

– Manchas avermelhadas ou esbranquiçadas na região da boca;

– Dificuldade ou dor para engolir;

– Problemas na fala;

– Dificuldade e dor ao mexer a boca;

– Dificuldade para respirar;

– Dor de garganta que não melhora em 15 dias;

– Alterações na voz ou rouquidão por mais de 15 dias.

Entretanto, é importante lembrar que esses sinais também podem ser causados por outras doenças, portanto, é essencial procurar o serviço de saúde para um diagnóstico adequado. O diagnóstico e tratamento precoces aumentam significativamente as chances de cura.

Diagnóstico e Prevenção

O diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço é feito por meio de avaliação médica e exames de imagem, sendo a biópsia do tumor necessária para a confirmação da doença. A partir disso, o médico indicará o melhor tratamento individualizado para cada paciente.

Portanto, a prevenção está associada ao diagnóstico precoce e à adoção de hábitos saudáveis, tais como:

– Não fumar;

– Evitar o consumo de bebidas alcoólicas;

– Ter uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes;

– Praticar atividade física regularmente;

– Manter uma boa higiene bucal;

– Usar protetor solar e evitar exposição ao sol prolongada;

– Utilizar preservativo (camisinha) na prática do sexo oral;

– Manter o peso corporal adequado;

– Recomendar a vacinação do HPV para os meninos e meninas de nove a 14 anos de idade. Sendo assim, para homens e mulheres imunossuprimidos, de nove a 45 anos, que vivem com HIV/Aids, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea e pacientes oncológicos.

Com Informações do Governo de MS