Último final de semana da Arena trampolim na Capital

As férias estão chegando ao fim e junto delas a programação que agitou o Shopping dos Ipês e garantiu a diversão da criançada também se despede.

Será o último fim de semana da atração Arena Trampolim. É um complexo com parede de escalada, um mega tobogã de oito metros de altura, escorregadores de diferentes níveis, áreas com 4 mil cubos de espuma e equipamentos com 3.900 molas de resistência que garantem a diversão com toda a segurança.

Mas atrações como Circo, Mágico DC Comics dentre outros estarão presentes neste final de semana de 28 a 30 de julho.

Sexta ( 28)

Parque da DC Comics

o quê: pela primeira vez no Centro Oeste, o Bosque dos Ipês recebe o parque indoor

da DC Comics. A atração conta com diversos ambientes instagramáveis, interatividade, ambiente com realidade aumentada dos personagens Liga da Justiça, Jovens Titãs, Batman e Mulher Maravilha. As famílias farão uma verdadeira imersão ao Mundo DC.

horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, de 12h às 20h

onde: lojas 118 e 119, no primeiro piso do Shopping Bosque dos Ipês

ingressos: Sexta a domingo

-Passaporte DC Comics R$40 (individual)

-Passaporte BATMAN R$70 (duas pessoas do mesmo grupo)

-Passaporte Jovens Titãs R$100 (três pessoas do mesmo grupo)

-Passaporte Liga da Justiça R$120 (quatro pessoas do mesmo grupo)

Meia entrada

-PCD

-PNE

-Idosos

-Síndrome de Down

-Autistas

Vantagens Alphaville Sexta a Domingo

Clientes Clube de Vantagens Alphaville ganham 1 (uma) foto impressa. 1 (uma) foto por CPF.

Arena Trampolim – últimos dias

horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, de 12h às 20h

onde: Praça Central do Shopping Bosque dos Ipês

ingressos: o ingresso custa R$ 50 com direito a duração de 50 minutos (a cada minuto excedente será cobrado R$ 1,00 por minuto) e pode ser adquirido diretamente na bilheteria do local.

Circo Mundo Mágico

o quê: O Circo Mundo Mágico, que já percorreu todo o país, traz um espetáculo divertido e emocionante. O show inclui palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, com destaque para o emocionante Globo da Morte, no qual cinco motocicletas giram simultaneamente. Além disso, o circo também traz personagens adorados pelas crianças, como o Homem-Aranha, e conta com mais de 20 atrações no total.

horário: terça a sexta-feira às 20h, aos sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h

onde: estacionamento A do Shopping Bosque dos Ipês

ingressos: Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://circomundomagico.byinti.com/ ou direto na bilheteria. Crianças até 2 anos não pagam e até 12 anos pagam meia entrada.

Sábado (29)



Sesc no Bosque – Show Especial Mês do Rock: Erika Espíndola e Flávio Bernardo

horário: 19h

o quê: show em comemoração ao Mês do Rock, totalmente gratuito

onde: Praça de Alimentação, do Shopping Bosque dos Ipês

Serviços de Make – Retoques de Maquiagem para o show de Chitãozinho e Xororó

horário: 18 às 22 horas

o quê: as atendentes do O Boticário estarão realizando retoques de maquiagem de forma gratuita, para quem for assistir ao show da dupla Chitãozinho e Xororó

onde: loja O Boticário, do Shopping Bosque dos Ipês

Show: Chitãozinho & Xororó

horário: 20 horas

o quê: a dupla Chitãozinho e Xororó vem mais uma vez ao Bosque dos Ipês, com o show Por Todos os Tempos, que comemorar seu 50 anos de carreira.

onde: Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês

ingressos: https://www.guichelive.com.br/chx-campo-grande_21725

Arena Trampolim – últimos dias

o quê: complexo com parede de escalada, um mega tobogã de oito metros de altura, escorregadores de diferentes níveis, áreas com 4 mil cubos de espuma e equipamentos com 3.900 molas de resistência que garantem a diversão com toda a segurança.

horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, de 12h às 20h

onde: Praça Central do Shopping Bosque dos Ipês

ingressos: o ingresso custa R$ 50 com direito a duração de 50 minutos (a cada minuto excedente será cobrado R$ 1,00 por minuto) e pode ser adquirido diretamente na bilheteria do local.

Torneio de Xadrez Blitz – Rápido – Clube Richard Reti

o quê: torneio de xadrez, valendo rating da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), Liga Brasileira de Xadrez (LBX) e Federação Internacional de Xadrez (FIDE)

horário: a partir das 14h

onde: no segundo piso do Shopping Bosque dos Ipês, ao lado da AMI Artesanato

inscrições: pelo WhatsApp (67) 99152-5357

Transmissão Brasileirão 2023 – Corinthians x Vasco

horário: 17h30

o quê: transmissão do jogo ao vivo, no telão da Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês

onde: Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês

Domingo (30)



Missa no Bosque

horário: 11h

o quê: ação religiosa e social da Paróquia Senhor do Bonfim em Campo Grande-MS,

onde: Espaço ao lado da Riachuelo, no 1° piso do Shopping Bosque dos Ipês

Transmissão Brasileirão 2023 – América (MG) x Palmeiras

horário: 15h

o quê: transmissão do jogo ao vivo, no telão da Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês

onde: Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês

Arena Trampolim – último dia

o quê: complexo com parede de escalada, um mega tobogã de oito metros de altura, escorregadores de diferentes níveis, áreas com 4 mil cubos de espuma e equipamentos com 3.900 molas de resistência que garantem a diversão com toda a segurança.

horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, de 12h às 20h

onde: Praça Central do Shopping Bosque dos Ipês

ingressos: o ingresso custa R$ 50 com direito a duração de 50 minutos (a cada minuto excedente será cobrado R$ 1,00 por minuto) e pode ser adquirido diretamente na bilheteria do local.

