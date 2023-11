“Ponto de droga” é fechado em Fátima do Sul

Casal foi preso por tráfico de droga na tarde de ontem (26), em Fátima do Sul, após investigações da 1ª DP do município.

A Polícia Civil chegou até os autores, após investigações apontando para a existência de um ponto de venda de drogas na Avenida Presidente Vargas, na área central de Fátima do Sul-MS, prendeu em flagrante o casal A.P.S. e E J.O.S por tráfico.

Foram apreendidas 38 porções de cocaína prontas para a venda e 01 porção grande de cocaína que somadas pesaram 90g, além de nove porções de crack que totalizaram 8g. O referido entorpecente renderia aproximadamente R$ 15 mil de lucro ilícito.

Além disso, foram apreendidos 1 citroen Picasso, 1 motocicleta CG 160, que de acordo com as investigações eram utilizadas no tráfico, bem como R$ 187,00, US$ 26,00 dólares americanos, $ 1000 CLP (pesos chilenos), balança de precisão, tesoura, sacola plástica para acondicionar a droga, 01 simulacro de arma de fogo, relógios e cartões dos autores.

A.P.S. já possuía vasto histórico criminal no estado de São Paulo, e encontra-se juntamente com a sua esposa e comparsa à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil ratifica a importância de denúncias anônimas que contribuem sobremaneira para o êxito das missões policiais.

