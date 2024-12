SES integrará campanha que começa na 4ª para reforçar proteção sanitária na vacinação de fronteira

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) do Mato Grosso do Sul participa da Campanha de Vacinação de Fronteiras 2024, que ocorre de 4 a 14 de dezembro, abrangendo Ponta Porã (MS) e Pedro Juan Caballero (Paraguai). A ação, promovida pelo Ministério da Saúde em parceria com os países membros do Mercosul, tem como objetivo ampliar as coberturas vacinais em uma região estratégica e de alta mobilidade populacional, reforçando a segurança sanitária.

O ponto alto será o “Dia D”, marcado para 7 de dezembro, com mobilização intensificada nos dois lados da fronteira. A SES tem papel fundamental na execução da campanha no Mato Grosso do Sul, coordenando as estratégias locais e colaborando com municípios e autoridades paraguaias para garantir o sucesso da ação.

Durante reunião realizada em 11 de novembro, com a presença de representantes do Ministério da Saúde, SES, município e Paraguai, foram definidos os detalhes da logística e as estratégias para alcançar o público-alvo.

“Essa ação estratégica de vacinação nas fronteiras é fundamental para reforçar a prevenção de doenças imunopreveníveis em uma região de alta mobilidade populacional, como é o caso de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Com o apoio do Ministério da Saúde e em parceria com autoridades paraguaias, estamos ofertando todas as vacinas do calendário nacional, além de insumos necessários para garantir uma execução eficiente. O objetivo é alcançar alta e homogênea cobertura vacinal, fortalecendo a segurança sanitária e prevenindo o retorno de doenças já controladas,” destaca o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes.

A iniciativa reforça o compromisso com a saúde pública e a proteção coletiva, especialmente em regiões de fronteira, onde a circulação diária de pessoas exige atenção redobrada para evitar surtos e manter altas coberturas vacinais.