Lista de designação de alunos para Emeis em 2025 é divulgada

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) divulgou nesta terça-feira (3), a 1ª lista de designação com 5.511 alunos para as 107 EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil).

A lista pode ser consultada pelo site https://matricula.campogrande.ms.gov.br/.

Se o nome da criança estiver na lista, o pai e ou responsável deve procurar a unidade para qual o aluno foi designado até 16 de dezembro de 2024 para efetivar a matrícula.

Para isso, é preciso levar os seguintes documentos: Certidão de nascimento; RG e CPF (aluno e responsável); Cartão do SUS; Carteira de vacinação; Comprovante de residência (atualizado); NIS – Número de Identificação Social (quando for o caso); Identidade, passaporte ou naturalização (se estrangeiro); Número do cartão bolsa-família (se houver); Termo de responsabilidade de guarda (se for o caso).

De acordo com a chefe da Central de Matrículas, Adriana Cedrão, é importante se atentar as datas para não perder a matrícula e o aluno não voltar para o fim da lista. “Os pais têm até o dia 16 de dezembro para estar indo na unidade designada para efetivar essa matrícula, levando todos os documentos necessários. Se o pai não for na unidade, a gente vai entender que ele não quer a vaga e essa vaga será disponibilizada para outra criança no dia 16 de janeiro de 2025”.

Segundo o secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt, a confirmação da matrícula é importante para que a REME possa se planejar para o ano letivo de 2025. “Com a confirmação dos alunos das EMEIs tanto quanto os alunos que vão continuar na Rede, no caso, da rematrícula, a gente precisa se organizar, pois já estamos entregando os kits escolares e os uniformes para o próximo ano letivo”, destacou.

A segunda lista de designação será publicada no dia 16 de janeiro. Ou seja, os alunos que não efetivarem a matrícula até o prazo citado, abre vaga remanescente, e novos alunos serão contemplados na segunda listagem.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.