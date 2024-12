Vídeo: Motos pegam fogo após colisão em Ponta Porã 

Na noite da última segunda-feira (2), duas motocicletas pegaram fogo após uma colisão no bairro Jardim Aeroporto, em Ponta Porã.

Os condutores das motocicletas se envolveram num acidente e ficaram feridos. Os veículos acabaram pegando fogo e de acordo com imagens de um vídeo publicado no site Ponta Porã News, é possível ver pessoas correndo desesperadas para tentar apagar as chamas.

É possível ver no vídeo que uma pessoa está caída embaixo da moto e as pessoas tentam tirá-lo debaixo, após isso alguém tenta levantar a motcileta, mas joga a no chão novamente devido as chamas.

Os envolvidos foram encaminhados e levadas ao Hospital Regional da cidade.