Criança morre atropelada por carreta após brincadeira de “pegar rabeira”, no Jardim Centro-Oeste

Na tarde desta terça-feira (12) uma criança de 5 anos morreu após ser atropelada por uma carreta. O caso aconteceu na rua Castorina Rodrigues da Luz, no bairro Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as crianças estavam acostumadas a brincar pegando “pegar rabeira” e estavam escondidas atrás das plantas. Quando a carreta virou, eles tentaram segurar na carreta, mas o menino acabou caindo e teve o crânio esmagado.

Ainda segundo as informações, o motorista e o menino eram vizinhos e moravam na mesma rua.

O motorista foi levado para a delegacia da Polícia Civil para prestar depoimento. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal, provocado pela própria vítima.