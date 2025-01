SES de MS realiza mais de 1.000 consultas e 90 cirurgias bariátricas

Desde 2023, o Programa MS Saúde, da SES (Secretaria Estadual de Saúde), realizou mais de 1.068 consultas e 90 cirurgias bariátricas. Entre os destaques, o Hospital Adventista do Pênfigo lidera com 406 consultas agendadas e 20 cirurgias realizadas. O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Três Lagoas, registrou 10 consultas e 3 cirurgias.

O Hospital Regional Magid Thome, em Três Lagoas, tornou-se referência em procedimentos bariátricos, com 196 consultas e 25 cirurgias concluídas. Em 2024, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, também iniciou o atendimento, com 40 pacientes agendados para consulta e 19 cirurgias programadas nos primeiros três meses.

A SES esclarece que nem todos os pacientes que iniciam o processo de acompanhamento são submetidos à cirurgia bariátrica. A triagem é conduzida por uma equipe multidisciplinar, que avalia critérios médicos e clínicos estabelecidos, como o IMC (Índice de Massa Corporal) e as comorbidades associadas.