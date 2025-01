Previsão é que Sisu ofereça mais de 4 mil vagas de graduação em MS em 2025

Mais de 4 mil vagas de graduação devem ser disponibilizadas pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada) em Mato Grosso do Sul para o ano de 2025. A previsão foi antecipada por diversas universidades do estado, incluindo o IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), que já confirmou a oferta de 920 vagas.

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) será a instituição com o maior número de vagas, ultrapassando 7 mil, conforme anunciado pela própria universidade. Já a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) ainda não divulgou a quantidade exata, mas garantiu que o número de vagas será pelo menos equivalente à soma das vagas oferecidas pelos seus outros processos seletivos, como o vestibular e a seleção por histórico escolar, o que deve superar 1.349 vagas.

O Sisu ainda não está aberto para inscrição, mas os candidatos poderão consultar as notas de corte de cada curso a partir de 17 de janeiro. A UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) não confirmou se participará do processo de seleção do Sisu em 2025, mas, no ano passado, ofereceu 815 vagas.

Em 2024, o Sisu disponibilizou 4.430 vagas em Mato Grosso do Sul, e no Brasil, o total foi de 264.181 vagas. A expectativa é que, com as novas ofertas, o número de oportunidades no estado possa ultrapassar as 4 mil vagas previstas.