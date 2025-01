Inscrições para mestrado e doutorado na UFMS estão abertas até 24 de janeiro com mais de 1.200 vagas disponíveis

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abriu as inscrições para os programas de mestrado e doutorado, com mais de 1.200 vagas disponíveis em diversas áreas, tanto na Cidade Universitária quanto nos câmpus de Aquidauana, Chapadão do Sul, Três Lagoas e Pantanal. Os interessados devem se inscrever até o dia 24 de janeiro.

Para realizar a inscrição, o candidato deve acessar a página da Pós-Graduação, selecionar a opção “Inscrições Abertas”, escolher o curso desejado e preencher a ficha de inscrição. Em seguida, é necessário anexar os documentos exigidos e concluir o processo.

A lista preliminar de inscritos será divulgada em 27 de janeiro, com a homologação final prevista para 31 de janeiro. Os programas de pós-graduação farão a avaliação de mérito e de proficiência em línguas entre 3 e 21 de fevereiro. A avaliação de mérito pode incluir análise de currículo, apresentação de pré-projeto, provas específicas e histórico escolar. A prova de línguas será realizada online no dia 3 de fevereiro.

O resultado final será divulgado até 25 de fevereiro, com matrículas programadas entre 26 e 28 de fevereiro. Os cursos começam em 10 de março. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail [email protected].