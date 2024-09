SES amplia acesso à vacina hexavalente para bebês prematuros e filhos de mães com HIV até 30 de setembro

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) anunciou que, a partir de hoje (2) até 30 de setembro, a vacina hexavalente acelular será disponibilizada temporariamente para dois novos grupos: bebês prematuros com menos de 35 semanas (34 semanas e 6 dias) e peso inferior a 1,5 kg, além dos filhos de mães vivendo com HIV, sejam eles já infectados ou expostos.

A vacina hexavalente protege contra seis doenças: difteria, tétano, coqueluche, meningite por Haemophilus influenzae tipo B, poliomielite e hepatite B. A medida foi adotada para evitar o desperdício de um lote com vencimento no final deste mês. Todos os municípios de Mato Grosso do Sul estão autorizados a oferecer a vacina aos grupos excepcionais nas maternidades ou unidades de saúde. É recomendado verificar a disponibilidade dos imunizantes em cada local antes de se dirigir às unidades.

Normalmente, a vacina é indicada para bebês a partir dos 2 meses e pode ser administrada até os 6 anos, 11 meses e 29 dias, em três doses com intervalo de 60 dias entre cada aplicação.

A priorização dos bebês prematuros e filhos de mães com HIV visa proteger esses grupos de risco e minimizar a probabilidade de reações adversas, que podem ocorrer com a vacina pentavalente, que não inclui proteção contra a hepatite B, ao contrário da hexavalente.

