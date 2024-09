Mulher é baleada em Campo Grande e caso é investigado como tentativa de homicídio

Uma mulher de 28 anos foi atingida por dois tiros no pescoço na tarde deste domingo (1º), no Jardim Colúmbia, em Campo Grande. A vítima foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico.

Apesar dos ferimentos, a vítima estava consciente e orientada no momento do socorro. No entanto, ela não conseguiu fornecer informações à polícia sobre o possível autor do ataque.

A mulher foi encontrada em uma calçada na Rua Nhamunda, onde imagens mostram uma pessoa a abraçando enquanto ela sangrava. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Cepol como uma tentativa de homicídio.

