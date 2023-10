SENAR/MS promove atendimento odontológico às pessoas em situação de rua na Capital

Campo Grande já está recendo o consultório itinerante do Programa Sorrindo no Campo. A ação comeou a ser realizada na Praça Aquidauana, no centro da capital, para atender pessoas em situação de rua. A equipe é composta por dois odontólogos e dois auxiliares e conta com um caminhão equipado para realizar diversos procedimentos odontológicos.

“O Programa Sorrindo no Campo oferece atendimento odontológico de natureza básica, que é profilaxia, limpeza, restauração, aplicação tópica de flúor, extrações simples, raio-x e urgências também de natureza simples”, explica Camila Isabela Dionísio Santos, consultora de odontologia do SENAR/MS.

Os atendimentos do programa são gratuitos e levados para todo o estado com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de quem trabalha e vive no campo. Dessa vez, a ação será realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande através da Política Pública da Atenção Primária com a equipe de Consultório na Rua, que atende pessoas em situação de rua, com alta vulnerabilidade e que estão com seus vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, e que têm dificuldades ao acesso à assistência de saúde especializada.

“Esse atendimento é fruto de uma primeira ação realizada no dia 30 de agosto, em comemoração aos 10 Anos de Consultório na Rua, e é um sonho de poder ofertar esse tipo de atendimento à esta população ‘in loco’. Nós realizamos uma primeira avaliação odontológica, e elencamos os casos que necessitam de intervenção odontológica imediata, e contamos com essa parceria com o SENAR para realizar o atendimento especificamente para saúde bucal”, conta a Chrystianne Oliveira Dias, gerente do Consultório na Rua de Campo Grande/MS.

A equipe do Consultório na Rua estará presente oferecendo os atendimentos de rotina, como curativos, testes rápidos, orientações em geral, aferição de pressão arterial com os profissionais da Enfermagem, Técnico em Saúde Bucal, Assistente Social, Psicólogo e Médico.

Leia mais:Inscrições abertas para os cursos técnicos gratuitos do Senar/MS

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.