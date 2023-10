Ministro Fávaro pede que setor mostre produção brasileira ao mundo

No lançamento da segunda fase da campanha internacional de sustentabilidade da proteína animal da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, convocou o setor produtivo brasileiro a quebrar a retórica de que o agro prejudica o meio ambiente.

Fávaro lembrou a revolução promovida pelo Brasil na intensificação da produção de alimentos sem avançar nas áreas preservadas do país. Nos últimos 50 anos, o Brasil deixou de ser importador para se tornar um dos maiores exportadores do mundo aumentando a produtividade sem aumentar a área de plantio.

“Somos exemplo de sustentabilidade. Esse é o maior desafio da atualidade: mudar a retórica de achar que os produtores e produtoras brasileiros produzem em detrimento do meio ambiente. É mentira isso. Nós produzimos com respeito ao meio ambiente. É um desafio que passa a ser de todos nós. Campanhas como essa, que visam esclarecer, trazer a verdade, chamar os nossos compradores, parceiros, para visitar o Brasil e conhecer a realidade da nossa produção ampliam as oportunidades de negócios e fazem muito bem para a nossa economia e para os brasileiros”, destacou o ministro.

Nos últimos nove meses, o presidente Lula percorreu uma série de países retomando e reforçando a diplomacia brasileira. Além disso, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) junto com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) vem fazendo um forte trabalho junto aos parceiros comerciais que já resultou na abertura de 51 mercados para diversos produtos da agropecuária brasileira.

