Adriane Lopes foca na Educação com investimentos históricos em Campo Grande

A frente da gestão há pouco mais de um ano e meio, a prefeita da Capital, Adriane Lopes tem enfatizado que a Educação é prioridade. Neste período, projetos inovadores foram lançados, como por exemplo: Juntos Pela Escola, que irá revitalizar as 205 unidades escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme), com um investimento de R$ 40 milhões; realização de concurso público; gestão democrática das Escolas de Educação Infantil (Emeis), através de eleição; maior programa de recuperação pedagógica de alunos, por meio do Aprender + na Reme, dentre outras inovações.

“Nosso trabalho é feito com muita seriedade, compromisso e respeito aos profissionais da Educação. Já investimos aproximadamente R$ 200 milhões na Educação da Capital. Desde que assumimos a gestão, temos uma comissão técnica que analisa tudo aquilo que é possível, em relação aos salários e benefícios concedidos aos servidores. O piso que estava em 52%, e com o pagamento do próximo mês, vamos elevar para 70% do piso nacional. Não vamos deixar o pagamento para a próxima gestão, é para este tempo, este ano. Em relação às eleições das Emeis, não será mais uma escolha da Prefeita, mas sim dos pais, alunos e comunidade escolar. Nossa previsão é que as eleições ocorram ainda neste ano. Em relação aos Juntos Pela Escola, cada unidade tem uma particularidade. Não tem como fazer um projeto padrão e implementar em todas. Então, por isso, cada diretor e associação de pais trará para a Prefeitura a sua necessidade. São situações que cada diretoria junto com a APM vai definir e acompanhar a evolução de todo o trabalho feito com a comunidade. Com isso, vamos trazer os pais e responsáveis novamente para dentro da escola”, enfatizou a Prefeita.

Com relação à parte pedagógica, foi instituído na Reme o Simula SAEB para preparar os alunos para avaliação nacional, que acontecerá em outubro. Também foi criado o Simulado Reme, aplicado em abril, para alunos do 2º ao 9º, das 97 escolas municipais.

O simulado tem intuito pedagógico, ou seja, foi realizado para conhecer o aluno, saber da dificuldade de aprendizagem e também, ambientá-lo para outras situações, como a avaliação do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica).

Para maior segurança dos alunos e servidores da Reme, a prefeitura ainda lançou o botão antipânico Educação+Segura, que o diretor aciona a Guarda Civil Metropolitana através do aplicativo instalado no celular, com resposta de 2 a 3 minutos no envio de uma viatura.

Outra reivindicação antiga da categoria e atendida pela prefeita, Adriane Lopes, foi a presença dos secretários escolares nas Emeis. Os 106 servidores tomaram posse em julho deste ano e passaram a auxiliar os diretores nas unidades escolares.

Neste segundo semestre, após oito anos de espera, foi anunciado o concurso público para Reme de Campo Grande, com 323 vagas. A previsão é que o edital seja publicado ainda neste mês.

“Nós estamos avançando, buscando soluções. Estamos fortalecendo a Educação. Vamos avançar, quebrar barreiras e fazer entregas, juntos, pela nossa cidade”, complementou a Prefeita.

Ensino de Jovens e Adultos

Ainda nessa gestão houve o fortalecimento do EJA, sendo que a Reme possui 16 escolas que oferecem a modalidade de ensino no período noturno: Carlos Vilhalva Cristaldo (Jardim Aeroporto), Consulesa Margarida Maksoud Trad (Estrela Dalva I), Dr. Tertuliano Meirelles (Jardim Anahy), José Mauro Messias da Silva – “Poeta das Moreninhas” (Moreninha IV), Nerone Maiolino (Vida Nova), Pe. Tomaz Ghirardelli (Dom Antônio Barbosa), Prof. Antônio Lopes Lins (Caiobá), Prof. Plínio Mendes dos Santos (Guanandi), Prof. Wilson Taveira Rosalino (Aero Rancho III), Profª. Adair de Oliveira (Piratininga), Profª. Elizabel Maria Gomes Salles (Santa Luzia), Profª. Gonçalina Faustina de Oliveira (Jardim Tarumã), Profª. Ione Catarina Gianotti Igydio (Jardim Noroeste), Profª. Iracema de Souza Mendonça (Universitário), Profª. Maria Lúcia Passarelli (Aero Rancho) e a Escola Municipal Osvaldo Cruz, na Vila Palmira, que também oferece a modalidade nos períodos diurno, vespertino e noturno.

A Reme oferece aulas para a EJA nas séries iniciais (1° ao 5° anos), intermediárias (6° e 7° anos) e finais (8° e 9° anos). As matrículas são efetuadas na própria unidade escolar e o candidato se submeterá a uma avaliação diagnóstica que o classifica nas séries iniciais, intermediárias e/ou finais.

Também serão adquiridos mobiliários para todas as unidades escolares, como por exemplo: carteiras, armários, cadeiras e mesas de refeitório, parquinhos bem estruturados valorizando o espaço lúdico, materiais, computadores e jogos pedagógicos serão as próximas aquisições.

Há ainda a previsão de aquisição de: um ônibus de 46 lugares, um um caminhão furgão para transporte de alimentos, condicionadores de ar e energia solar.

Repactuação de salário

Neste mês, a Prefeita sancionou o reajuste do piso salarial do magistério da Reme e fez o encaminhamento do projeto de lei à Câmara Municipal, da eleição de diretores das Emeis.

A sanção se trata do projeto de número 11.139/23, que trata da repactuação da lei referente à integralização do valor do piso nacional do magistério por 20 horas.

Com a aprovação, serão repassados ainda em 2023 14,95% não cumulativo, referente ao reajuste do piso nacional deste ano, sendo 5% em outubro, 5% em janeiro de 2024 e 4,95% em maio de 2024.

Em setembro de 2024, será incorporado a reposição de 30% do reajuste anual do piso nacional para o ano de 2024. No mesmo ano, em dezembro acontece a reposição de 70% do reajuste anual do piso nacional para o ano que vem.

