Sems realiza ações em Dourados promovendo campanha de prevenção ás IST’s e Hepatites Virais

A Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sems), está promovendo ações de conscientização e prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e Hepatites Virais. Denominadas “Portas Abertas” em alusão à Campanha Julho Amarelo. As atividades ocorrerão nos dias 22, 26 e 28 de julho, com o objetivo de mobilizar a sociedade sobre o aumento de casos dessas doenças na região e incentivar a adoção de medidas de prevenção.

A gerente do Programa Municipal de IST/Aids e Hepatites Virais, Aurenita Barbosa, destacou a importância dessas ações para enfrentar o crescente número de casos de ISTs e Hepatites em Dourados. Ela ressaltou a vulnerabilidade a que as pessoas se expõem ao praticarem sexo sem proteção e o papel fundamental da conscientização e da testagem precoce na prevenção e controle dessas infecções.

As hepatites virais são inflamações do fígado causadas por diferentes vírus, assim como o uso de certos medicamentos, álcool, outras drogas, além de doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. As formas mais comuns no Brasil são as hepatites virais causadas pelos vírus A, B e C, havendo também as variantes D e E. O grande desafio é que, na maioria dos casos, essas infecções são assintomáticas, o que pode levar a consequências graves, como cirrose e câncer de fígado.

Dados

De acordo com o boletim epidemiológico de 2022 realizado pelo Ministério da Saúde, de 2000 a 2021, foram notificados 718.651 casos confirmados de hepatites virais no Brasil. Destes, 168.175 (23,4%) são referentes aos casos de hepatite A, 264.640 (36,8%) aos de hepatite B, 279.872 (38,9%) aos de hepatite C e 4.259 (0,6%) aos de hepatite D. Os óbitos por hepatite C são a maior causa de morte entre as hepatites virais. De 2000 a 2020, foram identificados 62.611 óbitos associados à hepatite C (76,2% do total de óbitos por hepatites virais). Em todos os casos, as notificações de casos representaram queda nos últimos anos. A Hepatite A, por exemplo, apresentou redução de 95,6% entre 2011 e 2021.

Podem ser portadoras dos vírus B ou C e não têm conhecimento sobre sua condição. Nesse contexto, a testagem torna-se fundamental, pois possibilita o diagnóstico precoce e, consequentemente, o tratamento adequado, aumentando significativamente as chances de cura.

Campanha

A programação da campanha conta com três dias de ações. No dia 22 de julho, sábado, das 7h às 13h, a sede do SEST/SENAT, localizada na Rua Major Capilé, 2425, Centro, Dourados, receberá os participantes com a oferta de 600 testes rápidos, sendo 150 testes para HIV, 150 para Sífilis, 150 para Hepatite B e 150 para Hepatite C.

Em 26 de julho, quarta-feira, das 8h às 12h, é a vez do Hospital Universitário HU/UFGD participar da campanha. Serão realizados 400 testes rápidos, sendo 100 para HIV, 100 para Sífilis, 100 para Hepatite B e 100 para Hepatite C.

Já no dia 28 de julho, sexta-feira, a partir das 7h, a ação chega à Empresa Coamo, onde serão oferecidos 1.120 testes rápidos, sendo 280 para HIV, 280 para Sífilis, 280 para Hepatite B e 280 para Hepatite C.

Todas as atividades são gratuitas e abertas à comunidade, visando alcançar um número expressivo de pessoas e fornecer informações importantes sobre a prevenção e o tratamento adequado das ISTs e Hepatites Virais.

Além da testagem, as ações contarão com a distribuição de preservativos masculinos e femininos, bem como gel lubrificante, reforçando a importância do uso de métodos de proteção durante a prática sexual.

A iniciativa é fruto do cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Ações e Metas de 2023, demonstrando o comprometimento da Prefeitura de Dourados em garantir a promoção da saúde e o bem-estar da população. A campanha é realizada em parceria com o SEST/SENAT, Programas de Saúde Estratégicos e o Departamento de Vigilância em Saúde.

Com informações da Prefeitura de Dourados