Pai do ex-prefeito de Ivinhema morre em grave acidente na MS-162

Na tarde desta quarta-feira (19), um grave acidente registrado na MS-162 vitimou Narciso Franca Lima, 85, pai do ex-prefeito de Ivinhema, Eder Uilson França Lima. O veículo Gol que era conduzido por uma idosa, de 51 anos, que em seguida acabou batendo em uma carreta, entre Sidrolândia e Maracaju.

Segundo Ivinotícias, Narciso chegou a ficar preso no carro e foi retirado pela equipe socorrista. Em seguida, as vítimas foram rapidamente encaminhados para o Hospital Dona Elmíria Silvério Barbosa.

Posteriormente, Narciso foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, ele acabou tendo fratura no braço e no fêmur, além de sentir dores na região do peito. Por fim, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Narciso era pastor da Assembleia de Deus Missões de Ivinhema e, devido aos seus grandes trabalhos, atualmente era presidente de honra da igreja. Acesse também: Mecânico é esfaqueado ao sair do trabalho para almoçar e morre no hospital