Seis dicas de como curtir a folia sem sofrer com retenção líquida e ganho de peso

Dr. Cláudio Ambrósio explica o que acontece no corpo nos dias de muita folia

Com a chegada do Carnaval, a rotina muda e o consumo de bebidas alcoólicas tende a aumentar. Entre bloquinhos, festas e confraternizações é comum que muitas pessoas percebam o corpo mais inchado, pesado e fora do ritmo.

Mas será que esse inchaço significa ganho de peso? E é preciso abrir mão da diversão para manter o equilíbrio?

De acordo com o endocrinologista Cláudio Ambrósio, o álcool pode sim causar retenção líquida e impactar temporariamente o metabolismo, mas o efeito está mais ligado aos excessos e à falta de cuidado com o corpo do que ao consumo pontual.

“O álcool provoca um efeito diurético inicial, fazendo o corpo perder líquidos. Depois, o organismo reage retendo água, o que gera o inchaço tão comum após festas e dias de maior consumo”, explica o especialista.

Além do álcool, outros fatores típicos da folia contribuem para a retenção líquida: noites mal dormidas, alimentação desregulada, excesso de sal, pouca ingestão de água e redução da rotina de movimento consciente.

“O inchaço não é gordura. É uma resposta inflamatória e hídrica do corpo a um período de desorganização. Na maioria das vezes, ele é temporário”, reforça o especialista.

Segundo Dr. Cláudio, o álcool não se transforma diretamente em gordura, mas interfere no processo de queima calórica. Enquanto o corpo metaboliza o álcool, ele reduz a oxidação de gordura, favorecendo o armazenamento energético quando o consumo é frequente.

“Durante o Carnaval, o risco maior não está em um drink ocasional, mas na repetição diária sem hidratação adequada e sem atenção à alimentação”, pontua.

Para quem quer curtir o Carnaval sem abrir mão do bem-estar, algumas dicas simples fazem toda a diferença:

– Intercalar bebida alcoólica com água

– Evitar drinks muito açucarados

– Não consumir álcool em jejum

– Priorizar refeições leves e naturais

– Respeitar os sinais do corpo

– Retomar hábitos saudáveis após os dias de festa

“Equilíbrio é mais eficaz do que restrição. O corpo responde muito bem quando há consciência, mesmo em períodos de celebração”, destaca o especialista.

Mais do que estética, o cuidado com o corpo no Carnaval está ligado à disposição, energia e prazer de viver a experiência por completo.

“Carnaval é alegria, movimento e conexão. Quando cuidamos do corpo, aproveitamos melhor a festa, antes, durante e depois”, finaliza Dr. Cláudio Ambrósio.

