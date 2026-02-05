Carnaval toma conta das ruas e muda o trânsito em Corumbá; veja interdições

Mudanças no trânsito ocorrem entre os dias 13 e 17 de fevereiro para garantir segurança e organização da festa

A folia já tem data para começar e quem pretende curtir o Carnaval 2026 em Corumbá precisa ficar atento às mudanças no trânsito. Durante a programação oficial, algumas vias da região da Avenida General Rondon e arredores terão interdições temporárias.

Os bloqueios são para garantir a segurança dos foliões, moradores, trabalhadores do evento e equipes de apoio, além de facilitar a circulação de serviços essenciais, como ambulâncias e forças de segurança.

As interdições serão feitas de forma escalonada, acompanhando a programação carnavalesca, que inclui desfiles de blocos, shows populares e apresentações das escolas de samba, entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 2026.

Datas e horários das interdições

13 de fevereiro (sexta-feira) – a partir das 18h, devido ao show popular e atividades de abertura;

14 de fevereiro (sábado) – a partir das 13h, para desfile de blocos, Carnaval Cultural e show popular;

15 de fevereiro (domingo) – a partir das 13h, para o desfile das escolas de samba;

16 de fevereiro (segunda-feira) – a partir das 13h, com desfile das escolas de samba e show popular;

17 de fevereiro (terça-feira) – a partir das 13h, para o encerramento da programação, com desfile de blocos e show popular.

Vias interditadas no entorno da Passarela do Samba

Durante os períodos informados, haverá bloqueios totais ou parciais nas seguintes vias:

Rua 13 de Junho; Rua Dom Aquino; Rua Frei Mariano; Rua Major Gama; Rua Firmo de Matos; Rua Delamare; Rua América; Rua Cuiabá; Rua 15 de Novembro; Rua Sete de Setembro; Rua Antônio Maria; Rua Manoel Cavassal; Rua Domingos Sahib, além de avenidas e ladeiras de acesso à região da Praça da República, Jardim da Independência e trechos da Avenida General Rondon.

O local contará com sinalização, grades de contenção e agentes de trânsito orientando motoristas e pedestres. Também haverá pontos específicos para acesso de ambulâncias, viaturas de emergência, táxis, mototáxis e veículos autorizados.

A recomendação é que motoristas evitem circular pela região durante os horários de interdição e busquem rotas alternativas. Moradores e comerciantes também devem se programar para entrada e saída de veículos.

