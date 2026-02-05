Mato Grosso do Sul soma mais dois bronzes no segundo dia do Troféu Brasil de Judô

Estado chega a cinco medalhas na competição e encerra participação nesta quinta-feira com atletas da classe júnior em Brasília
Mato Grosso do Sul voltou a subir ao pódio nesta quarta-feira (4), segundo dia do Troféu Brasil de Judô Cadete e Júnior, disputado em Brasília (DF). O Estado conquistou mais duas medalhas de bronze nas disputas da classe cadete e chegou a cinco medalhas na competição, que segue até esta quinta-feira (5).
Na categoria cadete até 73 kg, Murillo dos Santos Mota, do Judô Moura, venceu Joaquim Zanatta (PR) na estreia, mas foi superado por Murilo Martins (PR) nas quartas de final. Na repescagem, passou por Octávio Morais (SP) e Luís Rocha (MA) e garantiu o bronze ao lado de Henrique Bahiense (RJ).
Outro bronze veio na categoria acima de 90 kg, com Vitor Emmanuel Cabreira, da Associação Nipo Brasileira de Campo Grande. O judoca venceu Eduardo Ribas e Pedro Geib (PR), foi derrotado na semifinal por José Pereira (PR) e voltou pela repescagem. Na luta decisiva, superou Jorge Silva (RJ) com um wazari ainda no tempo regular.
Também representaram o Estado na quarta-feira Jamilly Ricarts Aguiar, do Clube Rocha, na categoria até 57 kg, e Heloisy Christiane Rodrigues, do Yada Judô, até 63 kg. Jamilly venceu duas lutas na repescagem, mas terminou a competição na quinta colocação. Já Heloisy encerrou sua participação em sétimo lugar após três combates. Nas categorias até 70 kg, Isadora Fernandes Pereira, e acima de 70 kg, Sarha Gabriely Chaves da Silva e Amytai Diandra Vicente Santana, não avançaram às disputas por medalha.
O Troféu Brasil teve início na terça-feira (3), quando Mato Grosso do Sul garantiu seu primeiro ouro com Anna Clara Alegre Mendes, de Aquidauana, campeã da categoria cadete até 44 kg. No mesmo dia, Henrique Oliveira Bastos (até 50 kg) e André Lucas Dodero (até 60 kg) conquistaram medalhas de bronze.
Nesta quinta-feira (5), último dia do Troféu Brasil, acontecem exclusivamente as disputas da classe júnior. Mato Grosso do Sul terá representantes nas categorias masculinas até 66 kg, com Marcos Paulo Corrêa da Silva, judoca do Clube Rocha, 73 kg com Elias Rodrigues Moreira Neto, atleta sul-mato-grossense que atualmente defende a AABB Curitiba, e 90 kg, com Henrique Biscaro Sena do Judô Futuro.
No feminino, o Estado será representado nas categorias até 57 kg, com Rafaela Silva do Clube Rocha, até 63 kg, Ana Clara Pereira Leite Demarco do Clube Moura, e Mariana Piveta Giachini, judoca sul-mato-grossense que hoje representa o Grêmio Náutico União, do Rio Grande do Sul, na categoria até 70 kg.
As lutas da classe júnior têm início pela manhã, com finais e disputas por medalhas no período da tarde, e contam com transmissão ao vivo pelo canal CBJ TV, no YouTube.
