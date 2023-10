Secretaria de Saúde investiga 10 mortes com influência da dengue em MS

MS tem semana com 1,8 mil casos confirmados de dengue

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgou nesta quarta-feira (21), o boletim epidemiológico da dengue que revela, além de 10 mortes suspeitas, 1.874 diagnósticos de dengue na última semana em Mato Grosso do Sul.

Com isso, o Estado atingiu a média diária de 190 casos confirmados desta doença endêmica até agora em 2023. Campo Grande lidera o quadro de municípios com mais notificações de dengue em 2023, com mais de 9 mil casos.

Ao todo, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) traz o registro de 48.921 casos prováveis de dengue no Estado e 32.155 casos confirmados 15.058 por critério clínico e 17.097 por exames em laboratório.

As mortes já confirmadas neste ano permanecem em 28, sendo que 10 óbitos seguem em investigação.

