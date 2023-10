Paratletas da região do Bolsão trazem medalha de prata para MS

O Campeonato Regional Centro-Oeste de Bocha Paralímpica, que aconteceu de 16 a 18 de junho em Brasília classificou dois paratletas de três-lagoenses.

André Luiz Barroso e Maria Fernanda conquistaram a medalha de prata em suas categorias.

A competição aconteceu em Brasília com aproximadamente 70 atletas representando os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais (Triângulo Mineiro) e o anfitrião Distrito Federal.

A participação da dupla neste regional teve o apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL) e para a alegria geral da Cidade, os dois conquistaram a medalha de prata de suas categorias e estão classificados para o Campeonato Brasileiro de Bocha Paralímpica.

A classificação foi comemorada pelo técnico Roney Araújo e pelo secretário de Esporte, Rialino Medeiros, quem dedicou à conquista ao prefeito Angelo Guerreiro, por sempre dar carta branca para a equipe fazer o melhor pelos esportistas da Cidade.

