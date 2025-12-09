Secretaria de Saúde e Câmara Municipal promove evento sobre ISTs e Aids na UEMS

Presidente Tereza Moreira reforça importância da prevenção

A Secretaria Municipal de Saúde realizou juntamente com a Casa de Leis da cidade , na última sexta-feira (9), um evento voltado à prevenção, conscientização e atualização sobre ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e Aids. A atividade aconteceu no auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), que cedeu o espaço para a iniciativa e contou com a organização da Farmaceutica Kely Palaro, a palestra da médica Natália Sicuti e explanações da enfermeira Amanda Vieira Lopes.

O encontro reuniu profissionais da saúde, estudantes, servidores públicos e representantes de instituições locais, consolidando um canal de diálogo sobre práticas de prevenção, testagem e acompanhamento contínuo. Entre os temas discutidos estiveram métodos de prevenção combinada, acesso ao diagnóstico precoce e estratégias para reduzir o estigma que ainda afasta muitas pessoas dos serviços de saúde.

A ação contou com o apoio institucional da Câmara Municipal, fortalecendo a cooperação entre os poderes públicos na ampliação de políticas de cuidado e educação em saúde.

A presidente da Câmara, vereadora Tereza Moreira, destacou o papel das parcerias na construção de ações efetivas para a população.

“Quando somamos esforços com instituições sérias e comprometidas, quem ganha é o cidadão. A prevenção é uma pauta permanente, que exige informação, diálogo e responsabilidade social. A Câmara seguirá apoiando iniciativas que promovam saúde, consciência e proteção para toda a nossa comunidade”, afirmou.

A Secretaria de Saúde ressaltou que continuará investindo em campanhas educativas e ações preventivas ao longo do ano, reforçando o compromisso com a saúde pública e o bem-estar da população.

