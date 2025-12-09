Serviços de climatização em MS aumentam em mais de 40% com aproximação do verão

O mal uso do ar-condicionado e a falta de manutenção são os maiores pressionadores na conta de energia, segundo especialista

Com a chegada do verão e das ondas de calor que assolam o Mato Grosso do Sul, o consumo do ar-condicionado tem aumentado como alternativa para amenizar o calorão. De acordo com ANEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), durante o verão há um aumento significativo do consumo de energia, tendo os maiores responsáveis o ar-condicionado, ventiladores e geladeiras, causando um crescimento de 8,6% nas contas.

O especialista em climatização Luiz Carlos Bem explica que o aumento na conta de energia se dá pelo mal uso dos aparelhos de refrigeração. “O motor do aparelho precisa trabalhar muito mais para baixar a temperatura de um ambiente que está a 30°C ou 40°C do que ele faria em dias amenos. Se o aparelho for antigo ou estiver com os filtros sujos, o consumo dispara. Então, colocar a temperatura em 16º faz com que o consumo de energia aumente para conseguir refrigerar o ambiente”. afirma Luiz.

De julho até a data de publicação desta matéria, a empresa Auto Controle Ms realizou 199 atendimentos, um crescimento de 46% nas demandas. O responsável por esse aumento é o calor que assola o Estado durante o verão. “Sempre que o verão se apróxima, nosso número de atendimentos aumenta. Estamos em um Estado muito quente.” conta Luiz.

Efeitos na saúde

Luiz que é proprietário do Auto Controle Ms, explica que além dos impactos causados no bolso do consumidor, o uso de ar-condicionado pode afetar a saúde. “O corpo humano não foi feito para transições bruscas e artificiais de temperatura.O ar-condicionado retira a umidade do ar, é assim que ele refrigera e o mau uso do aparelho pode acarretar o ressecamento de olhos e vias aéreas.

Em consequência a um uso sem moderação na temperatura; ressecamento do nariz, garganta e olhos. Isso facilita sangramentos nasais, rouquidão, tosse seca e a famosa “síndrome do olho seco”. explica o especialista.

De janeiro de 2025 há julho, a empresa de Luiz realizou 163 atendimentos de manutenção preventiva, uma média de um atendimento por dia.

No Brasil, desde 2018 há a lei federal de nº 13.589 que dispõe sobre a manuntenção de instalações e equipamentos de sistemas de climatização de ambientes. A resolução prevê padrões de qualidade e a metodologia de monitoramento dos ares-condicionado. O objetivo principal da lei é a saúde e o bem-estar dos ocupantes, prevenindo a Síndrome do Edifício Doente e o risco de infecções respiratórias.

Para a analista de dados Ana Carolina, de 24 anos, a manutenção é obrigatória durante esse período. “Aqui em casa a gente faz manunteções no ar-condicionado durante o ano, mas durante o verão é certeza. Passamos o dia inteiro com ele ligado, então pra ser eficaz nesse calorão só com ele limpo e funcionando bem”. afirma Ana.

Sobre o aumento na conta de energia, ela relata que há um aumento significativo nos valores. “Durante o ano a gente paga 100, 150 reais de luz mas durante o verão, sempre aumenta, as vezes chega a 200 e até passa. Já tivemos período em que a conta dobrou.” conta a analista de dados.

Boa Noticia

A Anel, anunciou que em dezembro a bandeira tarifária sairá da vermelha e voltará a ser amarelo durante o mês de dezembro. Isso significa que o consumidor deixará de pagar 4,46 R$ por 100 quilowatts-hora e passa a pagar 1,85.

A medida ajuda o bolso do consumidor que durante os meses de agosto e setembro pagou a bandeira vermelha patamar dois, com adicional de 7,87 por 100 kwh.

A previsão do tempo indica que Mato Grosso do Sul continuará registrando altas temperaturas nas próximas semanas, mesmo com chuva a sensação térmica pode chegar acima dos 40ºC em diversas regiões. Com isso, cresce também o uso de aparelhos de ar condicionado nas residências e comércios.

Dicas valiosas

O técnico e especialista em ar condicionado, Luiz Carlos destacou em entrevista ao O Estado medidas que podem colaborar para não abrir mão do conforto e economizar ao mesmo tempo.

1. Ligar e desligar o ar não economiza — gasta mais;

2. Temperatura ideal não é 16ºC, o ajuste recomendado gira entre 22ºC e 24ºC, dependendo do aparelho e do clima;

3. Potência inadequada causa desperdício: aparelhos de BTUs insuficientes para o tamanho do ambiente, o resultado é equipamento trabalha no limite, não resfria bem e consome mais energia;

4. A importância da manutenção preventiva: Filtros sujos e serpentinas obstruídas podem elevar o uso de energia;

5. Dicas para usar corretamente: fechar portas e janelas, evitar incidência solar direta;

6. O que observar antes de comprar um aparelho: BTUs, classificação de eficiência energética e tipo de tecnologia (inverter, por exemplo).

Por Ian Netto

