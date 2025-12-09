Após ausência de 40% das equipes, Solurb prevê normalização da coleta de lixo na Capital

Expectativa da Solurb é de que a coleta seja normalizada no início desta semana - Foto: Nilson Figueiredo-arquivo
A expectativa é de que todos os serviços sejam normalizados e orienta a população sobre o correto acondicionamento dos resíduos

 

A CG Solurb registrou ausências de mais de 40% da equipe de coletores escalados em alguns dias, o que provocou falhas pontuais na coleta de lixo em Campo Grande nas últimas semanas. Diante da redução do efetivo, a concessionária informou que a situação seria regularizada ainda nesta segunda-feira (08).

Ao O Estado, a empresa explicou que as falhas ocorreram exclusivamente no turno noturno, em razão da quantidade atípica de ausências. Em determinados dias, mais de 40% do efetivo escalado deixou de comparecer ao trabalho, o que impactou temporariamente alguns bairros, principalmente na sexta-feira (6) e no sábado (7).

“As ausências acima do esperado impediram a formação do número mínimo de equipes necessárias para atender todos os roteiros noturnos. Quando o contingente cai abaixo da reserva técnica prevista, alguns setores ficam impossibilitados de serem atendidos no horário programado”, informou a Solurb.

Atualmente, a concessionária mantém aproximadamente mil trabalhadores em todas as frentes de limpeza urbana. A coleta domiciliar opera com mais de 30 equipes por turno e conta com cerca de 50 caminhões compactadores disponíveis.

Para recompor a logística e reduzir os impactos, a Solurb adotou uma série de medidas emergenciais, como:
Reforço imediato das equipes com autorização de extrajornada;
Redistribuição de rotas entre os turnos;
Contratação emergencial de novos coletores;
Retorno programado de colaboradores que estavam em férias;
Acompanhamento intensivo dos setores afetados, garantindo prioridade para as áreas pendentes.

Orientação à população

A recomendação é que os moradores mantenham os resíduos acondicionados adequadamente e respeitem o dia de coleta previsto para o seu setor.

Segundo a concessionária, a expectativa operacional era de que todos os bairros pendentes fossem atendidos ainda nesta segunda-feira (08/12), com prioridade para as regiões que ficaram sem coleta no fim de semana.

 

Por Geane Beserra

