Secretaria de saúde descarta 2º caso suspeito de febre oropouche em MS

A Secretária de Estado Saúde(SES), divulgou hoje(19) que o possível segundo caso de febre oropouche em MS foi descartado. A suspeita era de uma mulher que tinha viajado para o Acre e retornou com sintomas similares a doença. A análise de uma amostra enviada ao Lacen-MS(Laboratório Central de Saúde Pública), decartou o caso, mas confirmou malária.

No estado, apenas 1 caso da doença foi confirmado em junho, se trata de uma mulher de 42 anos que viajou para a Bahia, estado com mais vetores da doença. Neste segundo caso, tendo em vista, que o Acre é uma região endêmica da Malária, foi soclitiado um outro exame para a doença que foi confirmado.

Febre Oropuche

A febre Oropouche, é transmitida principalmente pelo mosquito Culicoides parensis, também conhecido como Marium, e entre os sintomas, estão: febre alta, dor de cabeça, dores musculares e articulares, e em alguns casos, pode levar a complicações mais graves.

O mosquito transmissor ao invéz de se reproduzirer em água como ocorre com o Aedes Aegypt, pode se reproduzir em locais com matéria orgânica.

Malária

Até o momento, MS, possui três casos importados da Malária neste ano. A malária causada por um parasita Plasmodium. A doença infecciosa é transmitida pela picada de mosquitos infectados Anopheles (mosquito-prego), que são as fêmeas.

