Polícia recupera carro furtado em frente à casa do dono com a chave na ignição

Homem com idade não divulgada foi preso, na madrugada desta sexta-feira (19), no bairro Jardim Canguru, em Campo Grande, após ser flagrado com um carro furtado.

Conforme informações, equipes do BPMChoque (Batalhão de Choque da Polícia Militar) receberam informação a respeito do furto de um carro. Enquanto realizavam rondas pela Avenida Cafezais, localizaram o veículo transitando pela via.

Ao darem ordem de parada, o condutor acelerou e iniciou fuga, mas os militares conseguiram interceptar o automóvel algumas ruas a frente.

O suspeito tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos policiais. Ao ser questionado, o homem contou que é dependente químico e que avistou o Fiat Uno estacionado em frente de uma casa, com a janela aberta e a chave na ignição.

Diante disso, furtou o carro e se dirigia ao bairro Homex, onde tentaria vender o automóvel em um ponto de venda de drogas. O autor tem um mandado de prisão em aberto.

Ele foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado. O carro foi levado ao pátio da Defurv (Delegacia Especializada em furtos e roubos de veículos).

