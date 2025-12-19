Santa Casa prevê pagamento do 13º salário em três parcelas a partir de janeiro

Proposta apresentada a sindicatos fixa repasses até março de 2026 e será levada à assembleia dos trabalhadores

O pagamento do 13º salário dos trabalhadores da Santa Casa de Campo Grande deverá ser feito de forma parcelada em três vezes, com início previsto para janeiro de 2026. A proposta foi apresentada pela direção da instituição durante reunião com representantes sindicais realizada na última sexta-feira (19), em meio ao agravamento da situação financeira do hospital.

De acordo com a proposta, a primeira parcela está prevista para 25 de janeiro de 2026, a segunda para 25 de fevereiro e a terceira e última para 25 de março. A administração informou que o parcelamento é a alternativa encontrada diante da falta de equilíbrio financeiro e da ausência de repasses extraordinários que, em anos anteriores, permitiram o pagamento integral do benefício dentro do prazo tradicional.

Durante o encontro, a direção da Santa Casa afirmou que enfrenta dificuldades financeiras prolongadas e que, neste ano, não contou com o mesmo apoio financeiro recebido em exercícios anteriores. Também foi sinalizado que, caso haja entrada de recursos antes do previsto, o pagamento poderá ser antecipado.

Representantes dos sindicatos presentes informaram que a proposta será submetida à avaliação dos trabalhadores. Assembleias gerais extraordinárias estão previstas para a próxima segunda-feira (22), quando a categoria deverá decidir se aceita ou não o parcelamento do 13º salário.

A equipe do jornal O Estado entrou em contato com a Santa Casa, que informou que irá retornar assim que houver um posicionamento oficial da instituição.

