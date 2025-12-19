Madrugada violenta termina com morte, capotamento e apreensão de adolescente em Rio Ver

Ocorrências interligadas mobilizaram a Polícia Militar e resultaram em incêndio criminoso, roubo e agressões

Na madrugada desta sexta-feira (19), uma série de ocorrências mobilizaram a Polícia Militar em Rio Verde de Mato Grosso, a 189 quilômetros de Campo Grande, e terminou com a morte de um homem de 55 anos, além da apreensão de um adolescente suspeito de envolvimento nos crimes.

A PM foi acionada por volta das 4h para atender uma ocorrência no Hospital Municipal, onde um adolescente havia dado entrada após um capotamento na BR-163. Antes da chegada da equipe policial, o jovem fugiu da unidade de saúde.

Durante rondas, os policiais receberam informações de que um indivíduo com as mesmas características estaria circulando em atitude suspeita na região central da cidade. Pouco tempo depois, o hospital comunicou a entrada de um homem de 37 anos com ferimentos graves decorrentes de agressões físicas.

À polícia, a vítima relatou que estava ingerindo bebida alcoólica em uma residência quando teve início uma briga envolvendo o adolescente e outro homem. Ao tentar intervir, ele acabou sendo atacado por mais dois indivíduos, sofrendo diversas lesões e uma fratura no braço.

Enquanto os atendimentos ainda eram realizados, a Polícia Militar foi novamente acionada para uma ocorrência de incêndio em uma residência no bairro Santa Inês. Após o controle das chamas, os policiais localizaram o corpo de um homem de 55 anos, já sem sinais vitais.

No decorrer das diligências, foi constatado que o veículo envolvido no capotamento na BR-163 pertencia à vítima encontrada morta no incêndio. O adolescente foi localizado em sua residência e confessou os crimes, afirmando que ateou fogo no imóvel com o homem ainda dentro, além de ter roubado o carro, dinheiro e um aparelho celular.

O suspeito indicou o local onde havia escondido os objetos, que foram recuperados pelos policiais. Um facão também foi apreendido. Ele ainda confirmou a participação de outros dois envolvidos nas agressões contra o homem de 37 anos.

