Policiais encontram 1,5 tonelada de maconha e veículo de luxo em Itaquiraí

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Entorpecentes estavam dentro de imóvel vazio

Nesta sexta-feira (19), uma ação conjunta apreendeu 1.587 quilos de maconha e recuperou um veículo de luxo em Itaquiraí.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal, PF (Polícia Federal) e PM (Polícia Militar)  localizaram a  Toyota/SW4 estacionada dentro de um residência no município.

O imovel estava vazio e após entrada dos policiais, a grande quantidade de maconha no veículo foi encontrada no local

