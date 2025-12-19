Policiais encontram 1,5 tonelada de maconha e veículo de luxo em Itaquiraí

Entorpecentes estavam dentro de imóvel vazio

Nesta sexta-feira (19), uma ação conjunta apreendeu 1.587 quilos de maconha e recuperou um veículo de luxo em Itaquiraí.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal, PF (Polícia Federal) e PM (Polícia Militar) localizaram a Toyota/SW4 estacionada dentro de um residência no município.

O imovel estava vazio e após entrada dos policiais, a grande quantidade de maconha no veículo foi encontrada no local

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.