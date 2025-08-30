Sabadou vacinado! ‘Dia D’ contra o sarampo acontece hoje (30)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), promove neste sábado (30), a partir das 8h, o Dia D de vacinação contra o sarampo na Praça Ary Coelho. A vacinação será oferecida para toda a população entre seis meses e 59 anos de idade.

O objetivo é reforçar a proteção da população contra o sarampo e atualizar a caderneta vacinal de crianças, adolescentes, adultos e trabalhadores da saúde.

“Tendo em vista os crescentes casos da doença em países que fazem fronteira com o estado e que Campo Grande é um corredor para quem tem como destino ou partida a região da fronteira, a decisão por ampliar a vacinação contra o sarampo é uma das estratégias adotadas para que não tenhamos casos confirmados no município”, explica a superintendente de vigilância em saúde e ambiente, Veruska Lahdo.

Ainda conforme a superintendente, a meta de cobertura estabelecida pelo Ministério da Saúde da vacina tríplice viral é de 95% e neste ano, até o momento, Campo Grande tem cerca de 86% do público-alvo da vacina imunizado. “Temos observado um crescimento na cobertura vacinal, que há anos seguia abaixo da meta, mas com a circulação do vírus em regiões tão próximas, há a necessidade de reforçar a vacinação”, conclui.

Situação epidemiológica

Os últimos casos confirmados de sarampo em Campo Grande foram registrados em 2020, com 10 ocorrências. Desde 2021 não há confirmações, mas em 2025 um caso suspeito segue em investigação.

O risco de reintrodução do vírus é considerado alto, devido ao aumento de casos em países vizinhos, como a Bolívia (269 confirmações) e o Paraguai.

Público-alvo e doses aplicadas

Crianças de 6 a 11 meses → Dose Zero.

Crianças de 12 meses → 1ª dose (Tríplice Viral).

Crianças de 15 meses → 2ª dose (Tetra Viral: Tríplice Viral + Varicela).

Adolescentes e adultos de 15 meses a 29 anos → que não consigam comprovar duas doses.

Adultos de 30 a 59 anos → que não consigam comprovar pelo menos uma dose.

Trabalhadores da saúde → que não tenham como comprovar duas doses.

Não podem receber a vacina: gestantes, crianças menores de 6 meses, pessoas com imunossupressão grave e indivíduos com histórico de reação alérgica grave à vacina.

Além da vacinação, a ação contará com testagem rápida, orientações de combate a endemias vetoriais e serviços da Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ).