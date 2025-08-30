Calor intenso marca o sábado em Mato Grosso do Sul, com termômetros chegando a 40°C em Corumbá

Umidade relatica do ar pode cair para 20% em diversas cidades; tempo seco exige atenção redobrada



O calor intenso vai predominar neste sábado (30) em Mato Grosso do Sul. Em Corumbá, os termômetros podem chegar aos 40°C, com mínima de 20°C e umidade variando entre 70% e 20%. A condição de tempo seco se repete em todo o estado, com poucas nuvens e índices críticos de umidade relativa do ar.

Em Ponta Porã, a mínima prevista é de 16°C e a máxima de 35°C, com variação de umidade entre 80% e 20%. Já em Campo Grande, a temperatura deve oscilar entre 20°C e 33°C, com máxima de 65% e mínima de 25% de umidade.

Na região sul, Dourados terá mínima de 16°C e máxima de 34°C, com umidade variando de 70% a 20%. No leste do Estado, Três Lagoas deve registrar mínima de 18°C e máxima de 35°C, com umidade entre 80% e 20%.

O céu começa com mais nuvens pela manhã em cidades como Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas, mas ao longo da tarde o tempo abre e predomina a condição de poucas nuvens em todas as regiões.

Os ventos sopram de nordeste a leste, geralmente fracos, mas em Campo Grande podem ocorrer rajadas moderadas durante a tarde.

Com temperaturas elevadas e baixa umidade, a orientação é reforçar a hidratação, evitar exercícios físicos em horários de maior calor e redobrar cuidados com crianças e idosos.

