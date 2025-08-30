Incêndio em figueira centenária assusta escola onde menina Emanuelly estudava

Um incêndio em uma figueira centenária assustou moradores da Vila Taquarussu, em Campo Grande, na noite dessa sexta-feira (29). As chamas, que atingiram a área ao lado da Escola Municipal João Nepomuceno, chamaram atenção pela altura e pela proximidade do prédio escolar, levantando o temor de que o fogo pudesse se espalhar para a unidade de ensino.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), não havia alunos no local no momento do incidente e a estrutura da escola não chegou a ser atingida. Funcionários relataram que, pela manhã, um primeiro foco havia sido controlado, mas à noite o fogo voltou, desta vez de forma criminosa, conforme declarou a diretora da unidade, Rita. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o rescaldo para eliminar os riscos de reignição.

A árvore atingida é considerada centenária e faz parte do patrimônio natural e afetivo da comunidade escolar, sendo utilizada como ponto de encontro e espaço de convivência dos estudantes.

A escola, que já vivia dias de luto após o assassinato brutal de uma aluna de seis anos nesta semana, voltou a ser palco de preocupação. Ontem, as aulas começaram com um minuto de silêncio em memória da menina, cujo crime abalou o Estado. Segundo as autoridades, porém, não há indícios de ligação entre os dois episódios.

Moradores pedem investigação para identificar os responsáveis pelo incêndio e reforço da segurança na região, temendo novas ações criminosas. O caso será acompanhado pelas autoridades competentes.

